Дадонов — о Шипачёве: писал ему, но встретиться так до сих пор и не получилось

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов рассказал о взаимоотношениях со своим бывшим партнёром по звену СКА Вадимом Шипачёвым. Тройка Дадонов — Шипачёв — Гусев по итогам сезона-2016/17 была признана лучшей в КХЛ, после чего уроженец Челябинска отправился во «Флориду Пантерз», а воспитанник череповецкого хоккея — в «Вегас Голден Найтс».

«Да, мы хотели играть в одной команде. Но это ещё было до его отъезда. Конечно, я хотел, чтобы у Вадима в НХЛ всё получилось. Однако всё, что ни делается, всё к лучшему. У Шипачёва всё сложилось хорошо, он выиграл Олимпиаду, сейчас подписал контракт с сильной командой. Это новый вызов в его карьере.

Правда ли, что мы больше не общаемся? По крайней мере, я его с тех пор больше ни разу не видел. Писал ему, но встретиться по разным причинам так и не получилось», — приводит слова Дадонова «Спорт день за днём».