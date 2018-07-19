ESPY: Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом года

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN. Лучшим спортсменом года был признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Стоит отметить, что 32-летний форвард стал первым хоккеистом, который был удостоен этой премии.

В минувшем сезоне «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории, обыграв в финале «Вегас» со счётом 4-1.

Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став лучшим снайпером турнира. Овечкин стал вторым в истории российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи».