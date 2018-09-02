Кожевников: дебют «Авангарда» будет мощным, думаю, они обыграют «Локомотив»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об одном из центральных матчей игрового дня КХЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Авангард». Матч состоится сегодня, 2 сентября, начало — в 17:30 мск.

«Думаю, будет мощный дебют «Авангарда», у них будет желание играть за город. Болельщиков нет, это другая психология. Будет битва, им нужно себя показать, потому что совершенно новая команда, поменялся и тренерский состав. Конечно, «Авангард», будет сражаться, им необходимо доказывать, что они не просто так собрали очень хорошую команду по именам. Думаю, победа будет на стороне «Авангарда».

Тальбо, Деарне и Мурыгин не подошли тренерскому составу «Локомотива», что здесь такого? Каждый тренер и руководство клуба решает, какие игроки нужны, выбирает тактику на сезон. От этого всё зависит, а также от того, в какой форме находились игроки. Никакого показательного матча не будет. Игрокам «Авангарда» надо показывать, что они находятся в команде не зря. Тренер «Авангарда» любит агрессивный, наступательный хоккей.

Алексей Емелин – хороший, жёсткий защитник. Грамотный, и опыт у него есть, конечно, он поможет Омску», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.