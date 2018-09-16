Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози ставит перед командой высокие цели на предстоящий сезон.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
«В каждом сезоне цель одна — Кубок Стэнли. Я верю, что мы способны завоевать его таким составом. Команда понимает, что предстоящий сезон будет тяжёлым. Мы играем в замечательной конференции. В нашей лиге нет слабых команд. Сначала надо попасть в плей-офф, а сделать это очень сложно. И это только первый шаг. Главная задача — Кубок Стэнли.
У нас есть шанс побороться за победу практически тем же составом. Конечно, у нас появились новые хоккеисты, но большинство играло в прошлом сезоне. Я уже говорил, что «Нэшвилл» провёл неплохой регулярный сезон. Не всё получилось так, как хотелось, но у команды отличные ребята в составе. Мы рады, что у нас есть ещё один шанс», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.
Йози: нынешний состав «Нэшвилла» позволяет рассчитывать на Кубок Стэнли