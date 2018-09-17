Порядин: летом не всё получалось, но я благодарю Назарова за то, что дал шанс

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин рассказал о перемещении во второе звено команды и требованиях главного тренера Андрея Назарова.



«В матче с «Авангардом» у первой бригады большинства не всё получалось, и главный тренер выпустил Эмиля Галимова, Павла Куликова и меня. Так получилось, что после броска защитника Адама Полашека я подправил шайбу в сетку, после чего добавилось уверенности в своих силах.



Почему после «предсезонки» не проходил в состав? У нас в команде всегда есть конкуренция. Летом где-то у меня что-то не получалось, где-то не показывал ту игру, которую ждали. Спасибо тренеру, что дал шанс. Плюс поддержали родные, агент. Понимаю, что самое главное — не останавливаться, продолжать работать.



Требования Назарова? Андрей Викторович всегда требует, чтобы больше бросал и лез на ворота с ногами. Если ты это делаешь, обостряешь, выполняешь установки, то тебя видят в составе», — приводит слова Порядина Russia-Hockey.

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