Педан: «Ак Барс» подвели удаления, мы упустили шанс сыграть на контратаках

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал выездное поражение от «Барыса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу этой игры казанцы упустили преимущество в две шайбы.



«Ак Барс» подвели удаления. Если бы мы доиграли второй период со счётом 3:1, в третьем всё было бы иначе. Хозяева старались бы бежать в атаку всеми силами, а мы могли бы спокойно играть в обороне и действовать на контратаках. А так, удаление, соперник сравнял счёт, а овертайм и буллиты – это 50 на 50.



У нашей команды всегда есть силы: и физические, и моральные. Для этого мы и работаем на «предсезонке» и во время сезона на тренировках. Что касается меня, то я чувствую себя лучше», — цитирует игрока официальный сайт казанской команды.

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