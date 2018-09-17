Коварж, Елесин, Пуустинен, Михайлов — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков прошедшей недели.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Якуб Коварж («Автомобилист»), одержавший победы в двух гостевых матчах. Голкипер уральского клуба отразил 96,3% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,00.



Лучшим защитником признан Александр Елесин («Локомотив»), в двух матчах (в том числе одном гостевом) отметившийся голом и результативной передачей.



Лучшим нападающим признан Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), в четырёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них четыре шайбы (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся двумя голевыми передачами при показателе полезности (+1).



Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в трёх матчах забросивший три шайбы и отметившийся голевой передачей.