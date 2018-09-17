Бэбкок: травмы Мэттьюса сказались на его способности поддерживать форму

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал о самочувствии нападающего команды Остона Мэттьюса. Из-за разнообразных травм в прошлом сезоне 21-летний американец пропустил 20 матчей регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Остон работает на другом уровне. Он в отличной форме и хорошо себя чувствует. Мэттьюс очень много работал летом, сейчас он тренируется в полном объёме. Конечно, он был недоволен тем, как завершилась седьмая игра первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном». У парня были три травмы в прошлом сезоне, и они сказались на его способности поддерживать форму», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



В сезоне-2017/18 Мэттьюс провёл 62 матча в «регулярке» и записал на свой счёт 63 (34+29) очка при показателе полезности «+25». В конце апреля хоккеист опроверг информацию о напряжённых отношениях с главным тренером «кленовых листьев».