Форвард «Сибири» Владимир Пешехонов дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Сибири» Владимир Пешехонов дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба организации.

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«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Владимира Пешехонова наказание по п. 1.31 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.

Видео нарушения Пешехонова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В нынешнем сезоне 24-летний Пешехонов провёл шесть матчей в регулярном чемпионате, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Он заработал показатель полезности «-2» и две минуты штрафного времени.



Ближайшие матчи «Сибири» пройдут с «Салаватом Юлаевом» (18 сентября) и «Авангардом» (20 сентября).