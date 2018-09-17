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«Йокерит» разгромил «Трактор» в Хельсинки, забросив восемь шайб

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Йокерит» разгромил «Трактор» в Хельсинки, забросив восемь шайб
Хоккей / КХЛ

Финский «Йокерит» разгромил челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата, встреча завершилась со счётом 8:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во второй 20-минутке исход встречи был решён: хозяева забросили сразу пять безответных шайб. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Брайан О`Нилл, Марко Анттила и Йон Норман, оформивший хет-трик. После четвёртого гола ворота «Трактора» покинул голкипер Василий Демченко, которого заменил Александр Судницин. В концовке «Трактор» получил ещё три шайбы в свои ворота от Пекки Йормакки, Стива Мозеса и О`Нилла. Итог — 8:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2018, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
8 : 0
0:0, 5:0, 3:0
Трактор
Челябинск
1:0 – О'Нилл (Норман, Йоэнсуу) – 21:39 (5x5), 2:0 – Норман – 24:16 (5x5), 3:0 – Норман (О'Нилл, Йоэнсуу) – 28:33 (5x5), 4:0 – Анттила (Ниеми) – 35:27 (5x5), 5:0 – Норман (Йормакка, Йенсен) – 36:57 (5x5), 6:0 – Йормакка (Маннинен, Лепистё) – 57:08 (5x4), 7:0 – Рясянен (Йоэнсуу, Норман) – 58:27 (5x5), 8:0 – Анттила (Ниеми, Кивистё) – 59:32 (4x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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