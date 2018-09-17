Епанчинцев: судьи не точно объясняют нюансы правил, у них своё мнение

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (4:2).



«Много удалений было у соперника, а нам есть над чем работать. Прежде всего это большинство, оно не работает. Сложновато играть с командой, которая не проигрывает и ведёт — 1:0. Мы начали раскрываться, а у них есть мастера, которые могут поймать и сыграть нестандартно. Как следствие — пропущенные голы. Бились, старались, но есть над чем поработать, было бы желание. В большинстве надо упростить игру, хотим до верного разыграть, лезем на ворота. Всё по углам, есть вроде и броски, но, повторюсь, всё хотим до верного вывести на пустые ворота, а нужны трудовые голы.



Вне игры, когда Карсумс входил зону? Они нам ничего не объясняли, надеюсь, объяснят. Тяжело что-то однозначно сказать, есть «военная комната» для решений. Раз не засчитали, значит, так надо. Когда нам забивали гол в матче с «Куньлунем», тоже была непонятная ситуация. У них своё мнение, у нас – своё. Каждый делает, как считает нужным. Объясняют нюансы, но не точно, к сожалению. Болельщики тоже многого не понимают», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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