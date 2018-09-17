Яндач: Тимкину сегодня дали отдохнуть, потому что он долго болел

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (2:1).



«Сегодня не понравился первый период. Наша игра была медленной, у нас было плохое движение. Со второго периода мы чуть-чуть улучшили, но в большинстве сделали ошибку, соперник забил. В третьем периоде мы немного поменяли состав, в конце была большая удача для нас. Хорошие очки. Мы потеряли очки в прошлой игре, с «Трактором», но здесь набрали два очка, поэтому мы спокойны.



Почему не играл Евгений Тимкин? Была договоренность, Тимкин долго болел. Он месяц не тренировался, потом добавлял. Мы поставили его на три игры, у нас очень тяжелый календарь. Я не хотел, чтобы он устал.



Будем ли привлекать Игошева с Болтановым? Болтанов получил травму, а Игошев – мы хотим, чтобы они играли и получали практику, чтобы не только тренировались. Сегодня мы поставили нашего молодого Зайцева, есть еще Ольшанский 1999 года рождения. Мы будем менять, будем смотреть за нашим фарм-клубом. Много игр еще у нас», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».

«Сочи» уступил «Металлургу» на домашней арене