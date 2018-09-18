О'Делл — о поражении от «Металлурга»: хотелось переиграть эту команду

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Считаю, мы неплохо играли. У нас было много шансов, хотелось переиграть эту команду, но они забили больше, чем мы, так что очевидно, что это неприятное поражение.

Мой гол? Прочитал игру и перехватил пас защитника, а затем у меня было достаточно времени, чтобы оторваться. Здорово, что получилось забить. Было бы лучше забросить ещё, чтобы удержаться в игре.

Впереди у нас пара непростых матчей. Думаю, сейчас мы подумаем, как будем действовать дальше и войдём с новыми силами в следующие две игры и проведём их на хорошем уровне», — цитирует игрока официальный сайт клуба.