Платонов: у «Магнитки» на подходе большая группа молодёжи, дайте немного времени

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Платонов прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате. «Металлург» идёт на третьем месте в Восточной конференции КХЛ — 10 очков после 8 матчей.

«Специфика этого сезона? Наверное, впервые «Магнитка» вошла в чемпионат с таким количеством молодых игроков. Если раньше у нас было два-три новичка, причём в основном среднего возраста, то теперь на подходе большая группа молодёжи. В предсезонных турнирах на лёд у нас выходило по две пятёрки юниоров, которые совсем недавно играли, например, в «Стальных Лисах». Нынешний сезон могу сравнить разве что с временами шестилетней давности, когда команда тоже начинала плановую перестройку. Её результат — два Кубка Гагарина.



Тяжеловатый старт? Во-первых, идёт притирка новых игроков. Во-вторых, была «предсезонка» с большим объёмом функциональной работы. У нас мудрые болельщики, они прекрасно понимают, что постепенно всё наладится. Дайте, пожалуйста, команде немного времени.



Проблемы с игрой в большинстве? Тут всё понятно — идёт обновление, в звеньях большинства новые хоккеисты. Плюс, где-то, наверное, мы излишне усложняем розыгрыш. Там, где нужно бросить по воротам и продавить шайбу «с мясом», делаем лишнюю передачу. Этот момент много обсуждаем внутри команды, уверен, вскоре всё будет в порядке», — цитирует Платонова Russia-Hockey.