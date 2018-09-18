«Северсталь» — СКА: Прохоркин и Барабанов не вошли в состав «армейцев»

Стали известны составы команд на матч череповецкой «Северстали» и петербургского СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);



Верёвкин – Кулда, Эштон – Бойчак – Странски;

Лекомцев – Корнеев, Вовченко – Трубачёв – Гераськин;

Малевич – Кудако, Рыбин – Яшин – Бумагин;

Сычушкин — Васильев, Монахов – Карлин – Захарчук.



СКА:



Хельберг (Шестёркин);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;

Рукавишников — Зубарев, Кручинин — Бывальцев — Ли;

Токранов — Хафизуллин, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;

Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.



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