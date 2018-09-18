«Северсталь» — СКА: Прохоркин и Барабанов не вошли в состав «армейцев»

Стали известны составы команд на матч череповецкой «Северстали» и петербургского СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Верёвкин – Кулда, Эштон – Бойчак – Странски;
Лекомцев – Корнеев, Вовченко – Трубачёв – Гераськин;
Малевич – Кудако, Рыбин – Яшин – Бумагин;
Сычушкин — Васильев, Монахов – Карлин – Захарчук.
СКА:
Хельберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Рукавишников — Зубарев, Кручинин — Бывальцев — Ли;
Токранов — Хафизуллин, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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