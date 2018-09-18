Солодухин: «Салават» чувствует одинаковую уверенность с Кареевым и Метсолой

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подвёл итоги выигранной встречи с новосибирской «Сибирью» (3:1) и оценил игру двух голкиперов команды.



«Рады сегодняшней победе, хорошо, что выиграли. Во втором периоде только отошли от своей игры. А так, ребята молодцы, вовремя забили третью шайбу и довели игру до победы.



Добавило ли возвращение Метсолы? Мы чувствуем уверенность и с Андреем Кареевым, и с Юхой. У нас два хороших вратаря. Просто здорово выполнили установку, только во втором периоде чуть-чуть отошли от неё. А так всё хорошо», – передаёт слова Солодухина корреспондент Чемпионата Азат Алтынчурин.



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