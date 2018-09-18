«Салават» — «Сибирь»: игру посетили 4753 человека — антирекорд для уфимцев

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 3:1. Матч посетили 4753 человека — это новый антирекорд уфимской арены. Напомним, в нынешнем сезоне в Уфе было установлено несколько антирекордов.



Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился Йоонас Кемппайнен. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина увеличили отрыв, заброшенную шайбу записал на свой счёт Антон Бурдасов. Через несколько минут «Сибирь» сократила разрыв благодаря голу Владимира Первушина. Точку в матче поставил гол Линуса Умарка в третьем периоде — 3:1.



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