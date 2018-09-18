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«Локомотив» уступил минскому «Динамо», прервав удачную серию

«Локомотив» уступил минскому «Динамо», прервав удачную серию
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» на домашней арене, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали удачную серию из пяти побед.

Первый период остался за командой хозяев, Брэндон Козун отметился голом, бросив шайбу в спину вратарю «Динамо». Во втором периоде гости сравняли счёт и вышли вперёд, заброшенными шайбами отметились Денис Казионов и Патрик Уиркош. Штурм в последней 20-минутке не принёс ярославской команде успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2
1:0, 0:2, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Козун (Апальков, Локтионов) – 12:40 (5x4), 1:1 – Казионов (Осипов, Волков) – 21:37 (5x5), 1:2 – Уиркош (Костицын) – 28:28 (5x5)
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