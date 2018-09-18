«Локомотив» уступил минскому «Динамо», прервав удачную серию

Ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» на домашней арене, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали удачную серию из пяти побед.



Первый период остался за командой хозяев, Брэндон Козун отметился голом, бросив шайбу в спину вратарю «Динамо». Во втором периоде гости сравняли счёт и вышли вперёд, заброшенными шайбами отметились Денис Казионов и Патрик Уиркош. Штурм в последней 20-минутке не принёс ярославской команде успеха.