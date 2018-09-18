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СКА разгромил «Северсталь» в Череповце, одержав четвёртую победу подряд

СКА разгромил «Северсталь» в Череповце, одержав четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене не сумела ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:5. Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд.

Счёт в матче был открыл уже на второй минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться Патрик Херсли. К концу первого периода СКА упрочил преимущество благодаря голу Александра Дергачёва. Во втором периоде гости забили трижды: дубль оформил Наиль Якупов, ещё один гол записал в свой актив Херсли. Больше голов в матче зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
0 : 5
0:2, 0:3, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Гусев, Дацюк) – 01:51 (5x4), 0:2 – Дергачёв (Хафизуллин, Плотников) – 19:14 (5x5), 0:3 – Херсли (Гусев, Дацюк) – 23:59 (5x4), 0:4 – Якупов (Херсли, Гусев) – 27:59 (5x4), 0:5 – Якупов (Дацюк, Гусев) – 39:27 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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