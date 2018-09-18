СКА разгромил «Северсталь» в Череповце, одержав четвёртую победу подряд

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене не сумела ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:5. Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд.



Счёт в матче был открыл уже на второй минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться Патрик Херсли. К концу первого периода СКА упрочил преимущество благодаря голу Александра Дергачёва. Во втором периоде гости забили трижды: дубль оформил Наиль Якупов, ещё один гол записал в свой актив Херсли. Больше голов в матче зрители не увидели.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19