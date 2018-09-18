Билялетдинов: ненужные удаления ломали игру «Ак Барса», но мы это исправим

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (4:2).



«Хорошая, боевая игра. Команды играли на результат, с большим желанием. К сожалению, у нас были ненужные удаления, которые ломали игру. В целом результат есть, мы довольны. Помарки, которые есть, мы исправим.



Во второй смене выпустил четвёртое звено, которое сразу отметилось заброшенной шайбой? Посчитали нужным и так сделали. Удачно получилось.



Чем могу объяснить ненужные удаления? Чрезмерным желанием», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского коллектива.



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