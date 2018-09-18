Московское «Динамо» может расстаться с Дастином Бойдом

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв после игры с «Витязем» (4:2) поделился мнением о ситуации с нападающим Дастином Бойдом, который не попадает в состав клуба. В пяти играх сезона у Бойда ноль очков.



«Бойд снова не попал в состав? Он иностранец, от него должно быть больше пользы. Может быть, освободить место для другого легионера? Будем думать», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в матче с «Витязем» после первого периода счёт в матче был равным, заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Тарасов и Никита Комаров. Во втором периоде «Динамо» сумело забить трижды: отличились Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин. В заключительной 20-минутке шайба Миро Аалтонена сделала счёт 2:4, но на большее «Витязя» уже не хватило.

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