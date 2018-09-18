В. Воробьёв: разбили связку Шипачёв – Кагарлицкий, потому что их игру изучили

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги встречи с «Витязем» (4:2).



«Сегодняшнюю победу хотим посвятить Николаю Шапошникову, команда билась за него. Ребята старались, выполняли игровую установку, совершали меньше ошибок, потому и победили.



Разбили связку Шипачёва с Кагарлицким? Понимали, что игру этого звена уже изучили. Что-то хотели изменить, есть моменты, будем дальше работать в этом направлении. Неплохо сегодня смотрелось и звено Шипачёва, и звено Закриссона. Не хочется мне сегодня никого выделять, на льду была команда.



Что с Сидляровым? Ребята приехали из Высшей лиги, решили поставить их звено, дать шанс. Момент с травмой? Доктора мне ещё не доложили, не готов ответить пока на этот вопрос. Ему по ноге сзади попало.



Почему посадили Меньшикова после первого периода? Было много удалений с обеих сторон, немного выпал из игры, решили перейти на три пары защитников», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одолело «Витязь», прервав серию неудач