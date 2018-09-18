И. Воробьёв: большинство СКА здорово сработало и дало нам спокойную жизнь

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от уверенной победы в матче с череповецкой «Северсталью» (5:0). Подопечные специалиста одержали четвёртую победу подряд.



«Сегодня у нас здорово сработало большинство, мы удачно забили. Это и дало нам спокойную жизнь», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкой команды.



Счёт был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился Патрик Херсли. К концу первого периода СКА упрочил преимущество благодаря голу Александра Дергачёва. Во втором периоде гости забили трижды: дубль оформил Наиль Якупов, ещё один гол записал в актив Херсли. Больше голов в матче зрители не увидели.

СКА разгромил «Северсталь» в Череповце, одержав четвёртую победу подряд

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