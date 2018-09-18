Гулявцев: Куляш пропустил игру из-за повреждения, срок восстановления неизвестен

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА (0:5). Специалист отметил, что его команде нельзя было удаляться во встрече с «армейцами».



«Перед игрой было сказано, чтобы было как можно меньше удалений. Чтобы все дорабатывали. С такими исполнителями, как у СКА, удаляться категорически нельзя, тем более оставлять команду втроем. Впереди ещё много игр, сегодняшний день мы уже прожили. Не будем на нем останавливаться, будем готовиться к следующему матчу.



Выйдет ли Артамкин в домашней серии? Посмотрим. Куляш не играл из-за повреждения, Пока не знаю, на сколько он выбыл», — приводит слова Гулявцева официальный сайт клуба.

СКА разгромил «Северсталь» в Череповце, одержав четвёртую победу подряд