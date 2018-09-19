Гол Голдобина не помог «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

«Ванкувер Кэнакс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в контрольном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «нефтяников».

Одна из шайб «косаток» на счету российского нападающего Николая Голдобина. Ещё однажды успех праздновал Свен Берчи. В составе победителей дублем отметился Тай Рэтти, также по разу отличились Ессе Пульюярви и Кэлеб Джонс.

Видео гола Голдобина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».

Голдобин провёл на льду 18 минут 22 секунды, из них больше 7,5 минуты российский нападающий сыграл при игре в большинстве. Николай отметился двумя бросками, удалением и показателем полезности «-1».