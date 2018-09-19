Казионов: не считаю Минск заграницей, в «Динамо» почти все говорят по-русски

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (2:1).

«Конечно, рад, что удалось забросить. Но главное — победа команды. И не так важно, кто забивает. Очень рад, что добились успеха. Следил за тем, как команда выступает. Было неприятно, когда подписал контракт, что у «Динамо» много поражений. Считаю, не по делу. В том же матче с «Сочи» минчане могли выиграть, имели много моментов. Просто не хватило реализации.

Соперник мощно начал? А они всегда так начинают. Давят с первых минут. Да и трибуны их хорошо поддерживают. Надо было выстоять. Поговорили в перерыве с тренерским штабом. Договорились действовать попроще, поспокойнее. Плюс удалось вовремя забить. Момент на самом деле был простой: поехал на ворота, и шайба сама попала в клюшку. Ничего особенного. Здорово, что потом забросили снова. Это придало команде положительных эмоций.

Адаптировался уже в коллективе? Да, всё хорошо. Со многими ребятами играл, поэтому никаких проблем. Даже не думал, когда предложили контракт. Я уже много лет играю в КХЛ, столько раз приезжал в белорусскую столицу… Почти все говорят по-русски, так что точно не считаю Минск заграницей», — цитирует Казионова официальный сайт «Динамо».