Дергачёв — о голе: небольшой камень упал, потому что ситуация напрягала

Нападающий СКА Александр Дергачёв поделился мнением о победе над «Северсталью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мой гол? Там Плот (Сергей Плотников. – Прим. «Чемпионата) дал пас, и я решил бросить, не сближаясь. Удачно залетело, больше сказать нечего. Забрал ли я шайбу? Да зачем её брать? Первый гол уже забивал. Да, небольшой камень упал, потому что ситуация, когда не получается забить, напрягает. Тем более играя с такими ребятами, как Серёжа Плотников. В целом я доволен.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Игра в большинстве? Как вы видели, было много удалений и у нас. У них чуть побольше. Где-то большинство нам сыграло на руку, ребята забили хорошие голы. Надеюсь, это нам придаст импульс, чтобы дальше большинство шло, как в сегодняшней игре, потому что раньше испытывали с этим проблемы», — цитирует Дергачёва официальный сайт СКА.