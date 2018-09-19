КХЛ объявила топ-10 заброшенных шайб игровой недели

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал 10 лучших заброшенных шайб игровой недели. На первом месте оказалась голевая комбинация магнитогорского «Металлурга» в игре с «Трактором», увенчавшаяся точным броском Ииро Пакаринена после паса лёжа Войтека Вольски.
10. Иржи Секач («Ак Барс»);
9. Кевин Кларк — Брэндон Макмиллан — Маттиас Мюттюнен («Динамо» Рига);
8. Куинтон Хауден («Динамо» Минск);
7. Каспарс Даугавиньш и Никита Филатов («Спартак»);
6. Виталий Кравцов («Трактор»);
5. Даниил Апальков и Брэндон Козун («Локомотив»);
4. Александр Барабанов и Николай Прохоркин (СКА);
3. Николай Демидов («Сибирь»);
2. Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»);
1. Войтек Вольски и Ииро Пакаринен («Металлург» Мг).