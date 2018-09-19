КХЛ объявила топ-10 заброшенных шайб игровой недели

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал 10 лучших заброшенных шайб игровой недели. На первом месте оказалась голевая комбинация магнитогорского «Металлурга» в игре с «Трактором», увенчавшаяся точным броском Ииро Пакаринена после паса лёжа Войтека Вольски.

10. Иржи Секач («Ак Барс»);

9. Кевин Кларк — Брэндон Макмиллан — Маттиас Мюттюнен («Динамо» Рига);

8. Куинтон Хауден («Динамо» Минск);

7. Каспарс Даугавиньш и Никита Филатов («Спартак»);

6. Виталий Кравцов («Трактор»);

5. Даниил Апальков и Брэндон Козун («Локомотив»);

4. Александр Барабанов и Николай Прохоркин (СКА);

3. Николай Демидов («Сибирь»);

2. Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»);

1. Войтек Вольски и Ииро Пакаринен («Металлург» Мг).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.