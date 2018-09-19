Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович дисквалифицирован на один матч

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» (Минск). На основании представленных материалов принято решение наложить на форварда «Динамо» Александра Павловича наказание по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу («Удар клюшкой»)», — сказано в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, что в ходе матча главные арбитры не зафиксировали нарушения правил.