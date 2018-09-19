Защитник «Витязя» Игорь Головков оштрафован за подсечку против Дмитрия Сидлярова

Защитник «Витязя» Игорь Головков оштрафован, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В третьем периоде матча московского «Динамо» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник Игорь Головков. Хоккеист был наказан судьями штрафом «5+20» за подсечку, которой он опрокинул на лёд Дмитрия Сидлярова.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Динамо» (Москва) – «Витязь». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Игоря Головкова по п. 1.11. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу («Подсечка»)», — сказано в официальном заявлении.

Посмотреть видео нарушения Игоря Головкова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.