«Динамо» М — «Витязь»: Головков получил удаление «5+20»

В третьем периоде матча московского «Динамо» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник Игорь Головков. Хоккеист был наказан судьями штрафом «5+20» за подножку, которой он сбил Дмитрия Сидлярова.



В матче продолжается третий период, счёт – 4:2 в пользу подопечных Владимира Воробьёва.

Посмотреть видео нарушения форварда Игоря Головкова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19