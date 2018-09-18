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«Динамо» М — «Витязь»: Головков получил удаление «5+20»

«Динамо» М — «Витязь»: Головков получил удаление «5+20»
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча московского «Динамо» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник Игорь Головков. Хоккеист был наказан судьями штрафом «5+20» за подножку, которой он сбил Дмитрия Сидлярова.

В матче продолжается третий период, счёт – 4:2 в пользу подопечных Владимира Воробьёва.

Посмотреть видео нарушения форварда Игоря Головкова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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