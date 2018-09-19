Борщевский: будем разбираться, почему «Амур» сбавил обороты, поведя в счёте

Наставник «Амура» Николай Борщевский поделился мнением о домашней победе над «Слованом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нам противостоял очень сильный соперник. «Слован» — очень хорошая команда, которая сражалась до конца. Первая половина матча осталась за «Амуром», мы показали содержательный хоккей. Игроки выполняли установку, в их действиях присутствовала дисциплина. Поведя со счётом 2:1, ребята сбавили обороты. Будем разбираться, почему так произошло.



В конце второго периода «Слован» завладел инициативой, соперник действовал хорошо и в третьем периоде. Очень здорово, что ребят не сломил пропущенный гол. Они снова продемонстрировали хорошее движение. Тренерский штаб произвёл перестановки в звеньях, и это сработало. В концовке забили нужный гол и выстояли в тот момент, когда соперник выпустил шестого полевого хоккеиста», — сказал Борщевский на пресс-конференции после игры.

Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ «Йокерит» и «Автомобилист» проведут тяжёлые матчи, а Герман Титов приблизится к отставке.