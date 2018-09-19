В. Стрельцов: приятно, что забил, но жаль, что это не помогло «Адмиралу»

Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Приятно, конечно, что забил, но в итоге команда всё равно проиграла. Мы заработали одно очко, но хотелось бы два. Жаль, что всё закончилось таким образом. Если бы выиграли, то тогда личные очки имели бы значение. Жаль, что мой гол не помог команде победить.



Третий период получился непростым. Все понимали, что счёт 2:2 – скользкий, а любая ошибка могла привести к фатальным последствиям. Обе команды сыграли от обороны, в таком же ключе прошёл и овертайм. Голевые моменты стали следствием допущенных ошибок.



В третьем периоде перешли на игру в три звена. Сил хватает, ведь это начало сезона», — приводит слова Стрельцова пресс-служба «Адмирала».