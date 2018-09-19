Никитин объяснил, почему вратарь ЦСКА Илья Сорокин пропустил матч с «Куньлунем»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также объяснил, по какой причине игру пропустил голкипер Илья Сорокин.

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«В принципе неплохо играли. В начале игры Юханссон помог команде, вытащил несколько моментов. В первом периоде случились эпизоды, которые мы смогли вовремя конвертировать в заброшенные шайбы.



Сорокин? У него небольшое недомогание, по этой причине его не стали заявлять на сегодняшний матч», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



ЦСКА одержал вторую побед подряд и вышел на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче турнира подопечные Никитина встретятся в Хабаровске с «Амуром» (21 сентября).