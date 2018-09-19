Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»

«Йокерит» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Магнитка» открыла счёт после точного броска в исполнении Ииро Пакаринена, но финская команда восстановила равновесие спустя 23 секунды – отличился Йон Норман. Во втором периоде на дубль Джеффа Плэтта и гол Виктора Лёва подопечные Йозефа Яндача смогли ответить только голом Войтека Вольски. В концовке игры Роман Любимов отыграл ещё одну шайбу, но хозяева практически сразу восстановили разницу в два гола — отличился Мика Ниеми.



«Йокерит» одержал седьмую победу в восьми матчах нынешнего сезона, команда Лаури Марьямяки продолжает лидировать на Западе. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение в девяти встречах и осталась на четвёртой строчке на Востоке.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.