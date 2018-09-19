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Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»

Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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«Магнитка» открыла счёт после точного броска в исполнении Ииро Пакаринена, но финская команда восстановила равновесие спустя 23 секунды – отличился Йон Норман. Во втором периоде на дубль Джеффа Плэтта и гол Виктора Лёва подопечные Йозефа Яндача смогли ответить только голом Войтека Вольски. В концовке игры Роман Любимов отыграл ещё одну шайбу, но хозяева практически сразу восстановили разницу в два гола — отличился Мика Ниеми.

«Йокерит» одержал седьмую победу в восьми матчах нынешнего сезона, команда Лаури Марьямяки продолжает лидировать на Западе. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение в девяти встречах и осталась на четвёртой строчке на Востоке.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2018, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
5 : 3
1:1, 3:1, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Пакаринен (Эллисон, Вольски) – 06:43 (5x5), 1:1 – Норман (О'Нилл) – 07:06 (5x5), 2:1 – Плэтт (Йенсен, Йормакка) – 23:13 (5x5), 3:1 – Плэтт (Столлери) – 29:44 (4x4), 4:1 – Лёв (Лауридсен) – 31:22 (5x5), 4:2 – Вольски (Эллисон) – 37:01 (5x5), 4:3 – Любимов (Вольски) – 58:06 (6x5), 5:3 – Ниеми (Грант, Анттила) – 58:22 (5x5)
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