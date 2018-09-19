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«Трактор» проиграл «Спартаку», потерпев второе разгромное поражение кряду

«Трактор» проиграл «Спартаку», потерпев второе разгромное поражение кряду
Хоккей / КХЛ

«Спартак» разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу команды Вадима Епанчинцева со счётом 6:1.

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В первом игровом отрезке в ворота челябинской команды влетело две шайбы, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Робин Ганзл. После перерыва Никонцев оформил дубль, а затем красно-белые трижды забили в большинстве, воспользовавшись дисциплинарным штрафом Никиты Никитина: результативными бросками отметились Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счёт Игорь Полыгалов.

«Спартак» набрал восемь очков после восьми матчей, у «Трактора» — пять после семи игр. В прошлом матче подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» со счётом 0:8.

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Но он всё равно возвращался на лёд и играл через боль.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2018, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
6 : 1
2:0, 3:0, 1:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Никонцев (Кутейкин, Трунёв) – 00:45 (5x5), 2:0 – Ганзл (Даугавиньш) – 15:59 (5x5), 3:0 – Никонцев (Калинин, Гудачек) – 30:53 (5x5), 4:0 – Хохлачёв (Зубов, Кутейкин) – 36:17 (5x3), 5:0 – Карсумс (Даугавиньш, Гончаров) – 39:18 (5x4), 6:0 – Даугавиньш (Карсумс) – 40:08 (5x4), 6:1 – Полыгалов – 53:16 (5x5)

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