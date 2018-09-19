«Трактор» проиграл «Спартаку», потерпев второе разгромное поражение кряду

«Спартак» разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу команды Вадима Епанчинцева со счётом 6:1.
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В первом игровом отрезке в ворота челябинской команды влетело две шайбы, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Робин Ганзл. После перерыва Никонцев оформил дубль, а затем красно-белые трижды забили в большинстве, воспользовавшись дисциплинарным штрафом Никиты Никитина: результативными бросками отметились Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счёт Игорь Полыгалов.
«Спартак» набрал восемь очков после восьми матчей, у «Трактора» — пять после семи игр. В прошлом матче подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» со счётом 0:8.
Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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