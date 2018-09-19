Епанчинцев: «Спартак» провёл целостный матч, но не помог вратарю сыграть на ноль

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Трактором» (6:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Ребята провели содержательный и целостный матч, за что им спасибо. Были хорошие моменты и в атаке, и в обороне, правильно сыграли. К сожалению, не помогли вратарю отыграть на ноль, но это хоккей. Довольны победой, спасибо нашим болельщикам за поддержку», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В первом игровом отрезке в ворота челябинской команды влетело две шайбы, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Робин Ганзл. После перерыва Никонцев оформил дубль, а затем красно-белые трижды забили в большинстве, воспользовавшись дисциплинарным штрафом Никиты Никитина: результативными бросками отметились Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счёт Игорь Полыгалов.

Видите фото? Так игроки «Трактора» бились за своего тренера Проиграть два матча подряд с общим счётом 1:14 — скоро из Челябинска будут новости.