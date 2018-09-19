Титов — о Щехуре: никогда не выпускаю игроков, которые полностью не готовы

Главный тренер «Трактора» Герман Титов после матча со «Спартаком» (1:6) прокомментировал информацию об игре форварда Пола Щехуры на уколах.
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«Щехура играет на уколах? Я был профессиональным спортсменом. Если бы вы знали меня, то знали, что я никогда не выпущу на лёд игрока, который не готов на все сто процентов. Поэтому вопрос не ко мне, может быть, кто-то так и делает. У нас впереди ещё 55-56 игр, нет смысла выпускать неготового человека. Это касается любого игрока, неважно, лидер он или нет. У меня на поле выходят только готовые игроки. Не знаю, что сейчас с ним, доктора ко мне ещё не приходили», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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Но он всё равно возвращался на лёд и играл через боль.