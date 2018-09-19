Мартемьянов: благодарю игроков «Автомобилиста», настоящие мужики

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал гостевую победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Екатеринбурга стартовал в новом сезоне с восьми побед кряду.



«Во-первых, хотел бы сказать большое спасибо ребятам за проявленную стойкость, за характер. Просто мужики, молодцы. Непросто складывался матч, хотя начали неплохо. Во втором периоде нахватали ненужных удалений, и игра сломалась. Впрочем, команда поняла, что от неё требует тренерский штаб, и выполнила задание», — сказал специалист на пресс-конференции после матча в Сочи.



Следующий матч «Автомобилиста» в КХЛ пройдёт в Хельсински. 21 сентября подопечные Мартемьянова сыграют с «Йокеритом», который лидирует на Западе.

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