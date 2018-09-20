Луонго — о поступке Доми: это проявление трусости, такого быть не должно

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго прокомментировал поведение форварда «Монреаль Канадиенс» Макса Доми в стычке с Аароном Экбладом во время выставочного матча, который завершился победой «пантер» со счётом 5:2.

«Уверен, что лига рассмотрит эпизод, и мы определённо не забудем об этом. Так не делают. Вы уважаете своих соперников, и если противник не хочет драться, нет оснований сбрасывать крагу и ударять его по лицу. Это проявление трусости. Такого быть не должно», – цитирует Луонго ESPN.

В самом начале третьего периода на льду произошла драка с участием новичка «Канадиенс» Макса Доми и защитника «Флориды» Аарона Экблада. Игрок «пантерз» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание вступать в потасовку Экблада, Доми нанёс несколько ударов по лицу соперника. Он разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку. Теперь форварду «Канадиенс» грозит дисквалификация.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.