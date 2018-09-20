Губарев: у «Трактора» непростой период, не нужно поддаваться сиюминутной панике

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал серию неудачных игр челябинской команды.

«Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис. Никто от этого не застрахован. У нас он из года в год стабильно повторяется на старте. На сегодняшний день сыграно семь матчей из 62. Старт команды в данный момент выглядит опять, увы, не блестяще. Мы как в той русской поговорке — медленно запрягаем…

В клубе все понимают ситуацию. Конечно, будем стараться как можно быстрее её исправить. Период непростой, но нужно его выдержать, преодолеть, не поддаваться сиюминутной панике. Что касается негатива в СМИ, направленного на «Трактор» после двух крупных поражений, это вполне ожидаемо. «Трактор» за последние два-три года вернулся в список топ-команд лиги. Судьба и жизнь клуба многим по-хорошему стала небезразлична.

Это радует, но просим по-настоящему верных «Трактору» болельщиков и журналистов в пониманием относиться к проблемам команды в непростые времена. С уважением принимаем всю критику, но в то же время говорим — и ваша поддержка нам тоже очень важна!» — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Последние два матча завершились разгромными поражениями для подопечных Германа Титова — 0:8 от «Йокерита» и 1:6 от «Спартака». На счету «Трактора» пять очков после семи игр регулярного чемпионата.