Ден. Казионов — о брате: желания играть на высоком уровне у Дмитрия хватает

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов прокомментировал переход в клуб и заявил, что его брат Дмитрий хочет продолжать игровую карьеру.

«Да, новая команда. Но жизнь хоккеиста такая: сегодня ты здесь, завтра там. Сейчас оказался в Минске. Приняли хорошо. К тому же был знаком раньше со многими ребятами. Конкретного разговора с тренерским штабом не было. Попросили просто демонстрировать тот хоккей, что показывал ранее. Стараюсь действовать в своей манере. Как бы я себя охарактеризовал? Быстрый, атакующий, агрессивный форвард.

Часто приезжал в белорусскую столицу. Но наши будни – это в основном ледовая арена и гостиница. Толком ещё не гулял по Минску. Хотя увиденное понравилось. Красивый и чистый город. И, конечно, хорошо знаю, как здорово в Беларуси болеют за свою команду.

Что с Дмитрием? Он много тренируется, держит себя в хорошей форме. Надеюсь, скоро получится у старшего брата найти новую команду. Мы постоянно на связи. Желания играть на высоком уровне у него хватает. У нас вообще очень хорошие отношения. Никогда, например, не ругались, не дрались. Родители привили уважение друг к другу. Когда был маленький, то Дима был в ответе за меня. Я это чувствовал. Начал, кстати, заниматься хоккеем раньше брата. Он поздно пришёл в секцию. Но за счёт упорства немалого добился! В «Сочи» мы играли с Димой в одном звене. Мне было очень комфортно. Всё же он прошёл такую школу у Воробьёва в Тольятти и Билялетдинова в Казани… «Динамо» брат бы точно пригодился», — цитирует Казионова официальный сайт клуба.