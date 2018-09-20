Дрегер: «Коламбус» не хочет обменивать Панарина, несмотря на предложения

Инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал возможный обмен нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в другую команду. Напомним, российский форвард на данный момент отказался продлевать контракт и пока не планирует возвращаться к данному вопросу.



«Мне говорили, что генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен продолжает получать массу предложений по обмену Панарина. Но он не заинтересован в том, чтобы менять россиянина. Его главная задача — попытаться убедить Артемия подписать новый договор. В то же время не похоже, чтобы Панарин был готов передумать, так что за этой историей мы будем следить ещё несколько месяцев», — сказал Дрегер в эфире Insider Trading TSN.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Панарин и Бобровский хотят уйти. «Коламбус» обменяет их в одну команду? Безумно, но лишь на первый взгляд.