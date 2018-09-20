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Стали известны составы на матч «Северстали» и минского «Динамо»

Стали известны составы на матч «Северстали» и минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч череповецкой «Северстали» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало игры — в 19:00 мск.

«Северсталь»:

Фурх (Артамкин);
Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Странски;
Васильев — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Верёвкин — Кудако, Бумашин — Яшин — Рыбин;
Сычушкин — Малевич, Монахов — Карлин — Захарчук.

«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Буйницкий — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Степанов;
Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов;
Евенко, Литвинов, Дроздов — Волков — Парфеевец.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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