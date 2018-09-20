Стали известны составы на матч «Северстали» и минского «Динамо»

Стали известны составы команд на матч череповецкой «Северстали» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало игры — в 19:00 мск.

«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Странски;

Васильев — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Верёвкин — Кудако, Бумашин — Яшин — Рыбин;

Сычушкин — Малевич, Монахов — Карлин — Захарчук.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Готовец, Буйницкий — Хауден — Пулккинен;

Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Степанов;

Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов;

Евенко, Литвинов, Дроздов — Волков — Парфеевец.



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