Стали известны составы на матч «Северстали» и минского «Динамо»

Стали известны составы команд на матч череповецкой «Северстали» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Странски;
Васильев — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Верёвкин — Кудако, Бумашин — Яшин — Рыбин;
Сычушкин — Малевич, Монахов — Карлин — Захарчук.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Буйницкий — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Степанов;
Лисовец — Знахаренко, А. Костицын — Китаров — Казионов;
Евенко, Литвинов, Дроздов — Волков — Парфеевец.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19