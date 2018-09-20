Хартли: объединил легионеров «Авангарда», потому что они все играли в НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1).



«Очень захватывающая игра. Фанаты «Сибири» и «Авангарда» аккумулировали энергию, и на выходе получился отличный матч. Всё решили шайбы, заброшенные во втором периоде в большинстве. Это большая командная победа для нас, потому что «Сибирь» мощно прессинговала, пыталась отыграться. Мне нравится то, что происходит в процессе формирования команды, всё встаёт на свои места. Мурыгин одержал первую победу, Верстиг забил. Я знаю, что у «Сибири» серия поражений, но если соперник будет так же кататься и бороться, то победы обязательно придут.



Наше большинство было хорошим с начала сезона, даже несмотря на отсутствие голов. Было шесть штанг, всегда чего-то не хватало. Но мастерство, усердие — всё это было и раньше. Я объединил легионеров в одно звено, потому что они все играли в НХЛ, у них одно понимание игры. Вместе им находить общий язык проще. Сегодня они провели отличный матч.



Мурыгин пришёл в команду без «предсезонки», поэтому он долго работал с тренером вратарей Заягиным. Когда мы почувствовали, что Алексей готов — доверили ему место в воротах. В домашней серии он тоже сыграет. Бобков же, по моему мнению, один из сильнейших вратарей КХЛ, и я не верю, что можно говорить о его усталости», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»