Мурыгин: я не был на льду около шести месяцев, но вспомнил, как играть

Вратарь «Авангарда» Алексей Мурыгин поделился впечатлениями от матча с новосибирской «Сибирью» (3:1).



«Долго не играл, около шести месяцев. Тяжело было войти в игру, но вспомнил, как это, и нормально, считаю, провёл этот матч – и по самочувствию, и по физике. Мне понравилось вновь играть.



У „Сибири“ много поражений, в багаже нет ещё ни одного очка, поэтому, конечно, начали они активно. Это был игровой момент, сложный момент. Спасибо защитникам – помогли, подчистили за мной. Совместными усилиями мы справились с этим натиском.



Хочу сказать, что мы здорово играли. Не было никакого разрыва. Да, они набрасывали от синей линии, пытались подставлять клюшку, но мы много бросков блокировали и эти шайбы не доходили до меня. Опять же, спасибо парням за это. Но, скажем так, любой бросок – это сложность, мы с этими сложностями справились – и молодцы», — цитирует Мурыгина официальный сайт «Авангарда».

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, уступив «Авангарду»