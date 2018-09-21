Два очка Овечкина не помогли «Вашинтону» победить «Монреаль»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в гостевой встрече уступил «Монреаль Канадиенс» — 2:5. Капитан «столичных» Александр Овечкин мощным щелчком забил гол и отметился результативной передачей. На счету Евгения Кузнецова голевая передача и 2 минуты штрафа. Также одну шайбу забросил защитник хозяев Ринат Валиев.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:0. Защитник гостей Егор Яковлев провёл на площадке 19 минут 57 секунд.

«Детройт Ред Уингз» в родных стенах обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой, на счету Густава Нюквиста 3 очка (1+2).

«Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счётом 3:1. Результативной передачей отметился Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин за 19 минут игрового времени очков не набрал. Антон Худобин вышел на площадку в середине второго периода и отразил все 13 бросков по своим воротам. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Монреаль» — «Вашингтон» — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 2:0 (1:0, 1:0, 1:0)

«Детройт» — «Чикаго» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

«Даллас» — «Миннесота» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)