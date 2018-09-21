«Адмирал» — «Слован»: в составе хозяев дебютируют трое нападающих

Стал известен состав «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом», информирует клуб в своём «твиттере». Игра пройдёт во Владивостоке сегодня, 21 сентября, и начнётся в 12:30 мск.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);

Мищенко – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов;

Таратунин – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Дьяков – Таталин, Глазачев – Полак– Воронин;

Кармашков, Сироткин, Королёв– Зайцев – Говорка.

Этот матч станет дебютным для трёх новичков приморского клуба — нападающих Войтеха Полака, Марека Говорки и Антона Королёва.

Полак имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, где он защищал цвета рижского «Динамо», череповецкой «Северстали» и «Югры» из Ханты-Мансийска. Всего в лиге форвард провёл 69 матчей, сумев записать на свой счёт 31 (11+20) балл при показателе полезности "+29" и 38 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 минут за матч.



30-летний Королёв в прошлом сезоне выступал за «Югру», набрав 14 (11+3) очков в 54 играх.

В минувшем сезоне 33-летний Говорка играл за «Кошице». В 48 матчах регулярного чемпионата Словакии он набрал 39 (14+25) очков. В 4 матчах плей-офф Марек не сумел отметиться баллами.