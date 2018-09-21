Воробей: у «Сибири» очень олдскульная арена, чувствуется хоккейный дух

Защитник «Сибири» Павел Воробей поделился мнением о непростом положении команды в турнирной таблице. Подопечные Александра Андриевского после девяти матчей занимают последнее место в лиге, не имея на своём счету очков. Также Воробей отметил, что у его нового клуба олдскульная арена.

«Я только прилетел в Новосибирск. Арена здесь очень олдскульная, чувствуется хоккейный дух. Завораживает! Матч с „Авангардом“ посмотреть не успел. Последние 10 часов провёл в самолёте, был тяжёлый перелёт Харбин — Владивосток — Новосибирск. В целом физическое состояние хорошее, потому что ещё недели полторы назад знал о готовящемся трансфере, занимался самостоятельно.

Сейчас у „Сибири“ серия поражений, но не надо унывать. Надо всем вместе выправлять ситуацию. Прошло всего девять игр, достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Мне нравится играть в зоне атаки, в большинстве, много бросать. Наверное, это моя сильная сторона. Но я люблю играть и „5 на 5“. Про Андриевского знаю, что это один из лучших хоккеистов в истории белорусского хоккея. Тренер, который добивался отличных результатов с „Адмиралом“. Я с ним не работал, но хочется побыстрее приступить к тренировкам», — сказал Воробей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.