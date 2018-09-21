«Салават» подтвердил обмен Осипова в «Локомотив» на Коледова

«Салават Юлаев» в своём официальном «твиттере» подтвердил обмен защитника Максима Осипова в «Локомотив» на другого защитника Павла Коледова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В нынешнем сезоне 25-летний Осипов принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени. В среднем за матч Максим проводит на льду 16 минут 29 секунд.



24-летний Коледов не является железным игроком основного состава команды Дмитрия Квартальнова. В этом сезоне Павел сыграл только три игры, заработав полезность «+1». Он проводил на льду в среднем за матч меньше 15 минут. Напомним, что 17 августа 2018 года «Локомотив» заключил с Коледовым новый двухлетний контракт.